21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCONTRO. Enzo Iacchetti al Teatro Sant’Andrea ha presentato il suo nuovo libro «25 minuti di felicità»». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«Ho vissuto 25 minuti di felicità, me ne mancano 5»

