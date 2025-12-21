Ho giocato in casa ma non mi sono sentita a casa | lo sfogo di Adhu Malual per gli insulti razzisti
(Adnkronos) – “Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa”. Inizia così il lungo sfogo social della pallavolista Adhuoljok ‘Adhu’ Malual, nazionale azzurra e opposto del Monviso Volley di Pinerolo, dopo una serie di insulti razzisti del pubblico durante il match perso in casa contro il Macerata. “In 12 anni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Lo sfogo di Adhu Malual: “Perché ho ricevuto insulti razzisti dai miei tifosi?”
Leggi anche: Insulti razzisti dagli spalti, lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual: “Il silenzio non è più un’opzione”
Vis Casilina calcio, Ferretti: “Qui ho trovato un gruppo di ragazzi di qualità”; ‘Piange anche il Tucumano Pereyra’: «Ho detto: ‘Ma quindi sono famoso?’»; Levante: «A Sanremo canto l'incomunicabilità. Nel 2023 ero in depressione post partum e portai la famiglia. Mia figlia è un viaggio bellissimo, ma questa volta resta a casa; L'INTERVISTA/ Gianluca Lovreglio: Saturia, Taranto, luogo dell'anima, in un tempo sospeso che guarda al futuro.
"Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa": il duro sfogo di Adhu Malual contro il razzismo - L'opposta di Monviso e della nazionale italiana ha denunciato, tramite un post su Instagram, quanto accaduto durante la partita tra la sua squadra ... eurosport.it
La denuncia di Adhu Malual : « ho ricevuto insulti razzisti dal nostro pubblico - Amaro sfogo affidato ai social della schiacciatrice del Monviso Volley e della nazionale al termine della partita che la sua squadra ha giocato in casa contro Macerata ... tuttosport.com
Volley: duro sfogo di Malual, bersaglio di razzismo in Monviso-Macerata: "Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa" - E'uno sfogo amarissimo quello di Adhu Malual, opposto della Monviso Volley e nazionale azzurra. ecodelchisone.it
"Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa". Comincia così il post su Instagram con il quale la schiacciatrice di Monviso Volley (Pinerolo), Adhu Malual, ha voluto denunciare l'atteggiamento di una parte dei propri tifosi che, nel corso della partita - facebook.com facebook
Pinerolo: "Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa". Lo sfogo di Adhu Malual che denuncia gli insulti razzisti Leggi la news su Volleyball.it o sull'APP. volleyball.it/2025/12/21/not… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.