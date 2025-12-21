Hjulmand Juve per il centrocampo torna con forza il nome del danese! Le ultimissime novità

Hjulmand Juve, per il centrocampo torna con forza il nome del danese: le ultimissime novità legate al futuro del centrocampista dello Sporting. La Juventus ha già iniziato a tracciare le linee guida per la sessione di mercato estiva, muovendosi con una programmazione anticipata che punta a rinforzare l'ossatura della squadra nei ruoli ritenuti vitali. Tra i profili strategici in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera torna a emergere con forza il nome di Morten Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting Lisbona, già oggetto di interesse durante la scorsa estate, rappresenta una garanzia assoluta grazie alla sua profonda conoscenza della Serie A, maturata durante l'esperienza con la maglia del Lecce.

I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus - Entrambi sono a centrocampo e sarebbero le idee per rivoluzionare la Juventus. tuttomercatoweb.com

