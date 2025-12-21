Hiding the Broom | perché in Norvegia si nascondono le scope a Natale

Se pensate che preparare il cenone sia l’attività più importante della vigilia, non siete mai stati in Norvegia. Qui, prima di sedersi a tavola, ogni famiglia compie un rito bizzarro e antichissimo: nascondere tutte le scope e i moci della casa nel luogo più sicuro e meno raggiungibile possibile, spesso chiudendoli a chiave in cantina o in un ripostiglio. Il motivo? Un’antica credenza popolare legata al folklore scandinavo, secondo la quale la notte di Natale coincide con il momento in cui streghe e spiriti malvagi escono allo scoperto in cerca di guai. Secondo la tradizione, queste creature soprannaturali vagano nel cielo invernale e hanno bisogno di un mezzo di trasporto per compiere le loro scorribande. 🔗 Leggi su Cultweb.it

