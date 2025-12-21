Hideo Kojima ha risposto a tante domande e curiosità su se stesso

Hideo Kojima ha risposto a numerose domande e curiosità su se stesso in un'intervista con Wired. L'artista ha condiviso dettagli sul suo approccio creativo, le influenze e le prospettive future nel settore dei videogiochi, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e sul suo modo di pensare.

Hideo Kojima si è raccontato in una lunga sessione di domande e risposte con Wired, affrontando curiosità personali e professionali che spaziano dal suo metodo di lavoro alla visione del futuro dei videogiochi. L’incontro ha permesso di entrare nel pensiero di uno dei game creator più influenti di sempre, mostrando come dietro le sue opere ci sia una filosofia precisa, costruita su passione, sperimentazione e attenzione maniacale ai dettagli. Il risultato è un ritratto coerente di un autore che continua a interrogarsi sul medium e sulla sua evoluzione. Secondo Kojima, ciò che rende davvero valido un videogioco è prima di tutto l’amore di chi lo sviluppa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

