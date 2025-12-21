Hideo Kojima ha risposto a tante domande e curiosità su se stesso
Hideo Kojima ha risposto a numerose domande e curiosità su se stesso in un'intervista con Wired. L'artista ha condiviso dettagli sul suo approccio creativo, le influenze e le prospettive future nel settore dei videogiochi, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e sul suo modo di pensare.
Hideo Kojima si è raccontato in una lunga sessione di domande e risposte con Wired, affrontando curiosità personali e professionali che spaziano dal suo metodo di lavoro alla visione del futuro dei videogiochi. L’incontro ha permesso di entrare nel pensiero di uno dei game creator più influenti di sempre, mostrando come dietro le sue opere ci sia una filosofia precisa, costruita su passione, sperimentazione e attenzione maniacale ai dettagli. Il risultato è un ritratto coerente di un autore che continua a interrogarsi sul medium e sulla sua evoluzione. Secondo Kojima, ciò che rende davvero valido un videogioco è prima di tutto l’amore di chi lo sviluppa. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: OD è unico: persino Hideo Kojima non sa “cosa sia e nemmeno se funzionerà”
Leggi anche: Una foto con Zerocalcare ha aperto un incidente diplomatico: la storia di Hideo Kojima
Hideo Kojima ha risposto a una serie di domande su... Hideo Kojima; Hideo Kojima ha risposto a tante domande e curiosità su se stesso; Kojima: nel trailer di OD si nasconde un indizio importante, va visto 100 volte per scoprirlo; Perché Death Stranding 2 è più facile del primo capitolo? Lo ha rivelato Kojima.
Hideo Kojima ha risposto a una serie di domande su... Hideo Kojima - Ospite di Wired, Hideo Kojima ha risposto a una serie di domande sul suo lavoro, le cose migliori che ha fatto, il metodo che utilizza e la passione per il cinema. multiplayer.it
Hideo Kojima afferma che OD è "un sistema come nessun altro" e si basa su "un mezzo completamente nuovo" - C'è anche un teaser nascosto nell'ultimo trailer, ma trovarlo non è facile, e Kojima dice che dovresti guardarlo cento ... gamereactor.it
Il teaser di OD contiene un "grosso indizio" dice Hideo Kojima, ma bisogna guardarlo 100 volte - Hideo Kojima ha riferito che il teaser trailer di OD contiene effettivamente un 'grosso indizio', ma che a quanto pare per trovarlo è necessario vedere veramente molte volte il video. msn.com
How Iman Gadzhi Built a Multi-Million Dollar Business Empire & His Thoughts on Social Media
Il teaser di OD contiene un 'grosso indizio' dice Hideo Kojima, ma bisogna guardarlo 100 volte x.com
In una recente intervista concessa con la testata giapponese Nikkei Cross Trend, il game director Hideo Kojima ha avuto modo di spiegare come Kojima Productions ha affrontato lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach, attualmente disponibile solo per - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.