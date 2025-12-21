Herzog | Antisemitismo è un' emergenza globale

Antisemitismo, appello all'Ue perché aumenti le misure per contrastarlo: «Ormai è una emergenza» - In Europa «siamo a livelli di guardia» al punto da chiedere all'Ue maggiori risorse da destinare a progetti educativi da diffondere capillarmente. ilmessaggero.it

L'antisemitismo è una vera emergenza. I dati choc del 2024: cosa sta succedendo - Dal 7 ottobre 2023, le parole e i gesti d’odio nei confronto degli ebrei stanno diventando una vera emergenza. ilgiornale.it

Leone XIV sente Herzog dopo la strage di Sydney: “No all’antisemitismo”. E chiede aiuti per Gaza - la Repubblica x.com

Papa Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con il presidente israeliano Isaac Herzog, ribadendo la ferma condanna della Chiesa contro ogni forma di antisemitismo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.