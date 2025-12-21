Herzog | Antisemitismo è un' emergenza globale
(LaPresse) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito il crescente antisemitismo una “emergenza globale” durante una cerimonia commemorativa per l’attacco della scorsa settimana a un festival ebraico a Bondi Beach, Sydney, che ha causato la morte di 15 persone. “Spero di potervi visitare presto in Australia e di portarvi un messaggio d’amore dallo Stato di Israele”, ha affermato Herzog. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
