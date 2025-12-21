Heather Parisi choc in TV | Lorella Cuccarini l’ho inventata io – gelo totale

Heather Parisi spiazza tutti in TV: tra nipoti mai incontrati e una frase shock su Lorella Cuccarini, esplode il gossip che sta facendo discutere il web. Se pensavi di averle sentite tutte, fermati subito. Perché quello che Heather Parisi ha detto in TV ha fatto tremare lo studio e acceso i social in pochi secondi. Una frase, una rivelazione, e il silenzio è diventato assordante. Ospite a Verissimo, la Parisi si è aperta come mai prima. Emozione pura quando parla della figlia Rebecca e della piccola Sole, appena conosciuta. Gli occhi lucidi, la voce che vibra. Ma poi arriva il colpo basso: il nipote Enea, figlio di Jaqueline e di Ultimo, ancora mai incontrato.

Heather Parisi e la bulimia: «Sono arrivata a pesare 42 chili, poi mangiavo 12 Girelle al giorno. Il rapporto con mia figlia Jacqueline? Sono ottimista» - A Heather Parisi è tornato il sorriso e lo ha mostrato nel salotto di Verissimo. msn.com

Heather Parisi e l'amore per i figli Elizabeth e Dylan - Heather Parisi parla dell'amore per i suoi figli, dei valori che ha voluto trasmettergli e racconta della sua vita ad Hong Kong. libero.it

Non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere Enea, ma mi piacerebbe tantissimo. Siamo qui sotto Natale, speriamo". Heather Parisi ha raccontato a Verissimo come stanno le cose con le sue figlie, Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Manenti. Da poco - facebook.com facebook

