Harry Connick Jr., che realizzò la famosa colonna sonora della commedia romantica insieme a Marc Shaiman, ha dedicato un pensiero al regista. In un'intervista a Rolling Stone, Harry Connick Jr. ha raccontato l'incredibile esperienza di lavorare con Rob Reiner per il film Harry, ti presento Sally. Il musicista e attore ha cantato It Had To Be You, quando aveva appena 21 anni. Connick Jr. ha spiegato che Rob Reiner lo chiamò e lo invitò a Los Angeles per suonare alcune parti al pianoforte solista di accompagnamento per il film con Billy Crystal e Meg Ryan, anche se all'epoca non aveva idea di cosa significasse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry, ti presento Sally, l'autore delle musiche ringrazia Rob Reiner: "Mi ha cambiato la vita"

Leggi anche: Rob Reiner e Michele Singer, un amore lungo quarant'anni (e che ha cambiato il finale di Harry ti presento Sally)

Leggi anche: Morto Rob Reiner, il regista di Harry ti presento Sally trovato senza vita con la moglie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Da La storia fantastica a Harry ti presento Sally: chi era il regista e produttore Rob Reiner; È morto Rob Reiner: addio al regista di Harry ti presento Sally; Quello che ha preso la signorina, la battuta di Harry ti presento Sally ha una storia; Addio a Rob Reiner, regista di Harry, ti presento Sally.

Harry, ti presento Sally, l'autore delle musiche ringrazia Rob Reiner: "Mi ha cambiato la vita" - , che realizzò la famosa colonna sonora della commedia romantica insieme a Marc Shaiman, ha dedicato un pensiero al regista. movieplayer.it