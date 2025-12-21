Hai vinto tu! Ballando sorpresa in finale | tutti a bocca aperta

Nella finale di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, Andrea Delogu ha ottenuto la vittoria, sorprendendo gli spettatori e i giudici. La sua performance ha saputo distinguersi per tecnica e impegno, portandola a conquistare il primo posto. Alla fine, il risultato è stato chiaro: “Hai vinto tu!”. “Ballando”, sorpresa in finale: tutti a bocca aperta.

Andrea Delogu conquista la ventesima edizione di Ballando con le stelle, aggiudicandosi la vittoria nella finale trasmessa in diretta su Rai 1. La conduttrice, affiancata dal maestro di ballo Nikita Perotti, ottiene il 55% delle preferenze nel televoto, al termine di una serata caratterizzata da esibizioni serrate, tensione crescente e un equilibrio mantenuto fino all’ultimo scrutinio. L’atto conclusivo del programma si decide nel cosiddetto “ring finale”, una prova unica in cui le due coppie rimaste in gara si esibiscono senza conoscere in anticipo lo stile di ballo assegnato. Questo meccanismo, ormai elemento distintivo del regolamento di Ballando con le stelle, mette in rilievo preparazione tecnica, sangue freddo e capacità di improvvisazione, premiando chi dimostra un percorso costante nel corso dell’intera stagione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Hai vinto tu!”. “Ballando”, sorpresa in finale: tutti a bocca aperta Leggi anche: “Hai vinto tu!”. The Voice, sorpresa in finale, pubblico a bocca aperta Leggi anche: “Hai vinto tu”. Tale e Quale Show, sorpresa in finale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ballando con le Stelle, seconda semifinale (senza Tu si que vales): ospiti, polemiche e chi esce stasera; Ascolti TV 13 dicembre 2025, Ballando con le Stelle contro Il Volo - tutti per uno: chi ha vinto? Ecco i dati auditel; Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via; “Hai vinto tu!”. Ballando, sorpresa in finale: tutti a bocca aperta. Ascolti tv 6 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales, la sfida tra Scotti e De Martino - Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv, Tú sí que vales contro Ballando con le Stelle: chi ha vinto - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2. iltempo.it

Ascolti tv, s'infiamma la sfida tra Tu si que vales e Ballando con le stelle. E la Ruota di Gerry Scotti... Ecco chi ha vinto - Nel prime time di ieri Rai1 ha trasmesso lo spettacolo di varietà Ballando con le stelle che ha ottenuto una media di 3. affaritaliani.it

Chi è il maestro che ha vinto Ballando con le Stelle 2025 - facebook.com facebook

Nemmeno quest’anno ha vinto la figlia di Sara Di Vaira Ciao Brenda, ci rivediamo l’anno prossimo a “Ballando con te” 2026 #BallandoConLeStelle x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.