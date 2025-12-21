Hai vinto tu Ballando con le stelle l’annuncio sul vincitore a notte fonda Che finale…

Sabato 20 dicembre si è conclusa l'edizione numero venti di Ballando con le stelle, un appuntamento che ha coinvolto milioni di spettatori fino alle ultime battute. La finale, ricca di emozioni e suspense, ha segnato un traguardo importante per il programma, confermando il suo ruolo nel panorama televisivo italiano. Un risultato che ha confermato la forza e la continuità di questa storica trasmissione. “Hai vinto tu”.

Sabato 20 dicembre si è chiusa una delle edizioni più simboliche di Ballando con le stelle, arrivato al traguardo delle venti stagioni con una finalissima capace di tenere incollati milioni di telespettatori fino all’ultimo verdetto. La serata è scivolata via tra emozioni, tensione e continui ribaltamenti, con il televoto protagonista assoluto di una lunga notte che ha celebrato il programma più longevo e amato del sabato sera italiano. In diretta dall’Auditorium Rai, Milly Carlucci ha aperto la finale salutando pubblico e giuria in un clima elettrico, accompagnata da applausi e grande attesa. Fin dai primi minuti si è capito che sarebbe stata una puntata densa, costruita passo dopo passo per arrivare solo nella seconda parte al momento più atteso, quello della proclamazione del vincitore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

