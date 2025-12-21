Ha immortalato le saline il mare e la campagna cervese | Dany Fontana dona i suoi scatti al Comune

Dany Fontana, fotografo di Cervia, ha deciso di donare al Comune alcuni dei suoi scatti più rappresentativi, che ritraggono le saline, il mare e la campagna cervese. Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco Gianni Grandu hanno incontrato il fotografo per esprimergli la loro gratitudine per questo gesto di generosità verso la comunità.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vicesindaco Gianni Grandu hanno incontrato il fotografo cervese Dany Fontana per esprimergli gratitudine per l'importante gesto di generosità compiuto nei confronti della città. Fontana ha infatti donato a Cervia oltre 100 pannelli fotografici in formato.

