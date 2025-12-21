Guidi | I miei compagni mi hanno aiutato

Matteo Guidi affronta la sua prima partita come titolare, dopo aver accumulato alcune occasioni come subentrato. È un momento importante per lui, che ha ricevuto il supporto dei propri compagni lungo il percorso. Questa sfida rappresenta un passo avanti nella sua crescita sportiva e personale. Guidi:

Prima da titolare per Matteo Guidi. Dopo una serie di scampoli da subentrato, finalmente arriva una partita dall’inizio. E, per giunta, con i complimenti di mister Vergassola. "Ricevere i complimenti dopo una prestazione fa sempre piacere – dice il 22enne –, soprattutto se arrivano dopo la prima da titolare. Devo dire, però, che la squadra mi ha aiutato sin dall’inizio, e se sono arrivati i complimenti è grazie al gruppo". Dopo 7 presenze da subentrato, per un totale di appena 66 minuti, una partita con ben 79’ giocati. "Per un giocatore stare in panchina non è mai bello – spiega Guidi –. Io in allenamento cerco di spingere sempre forte, non perché devo rubare il posto a qualcuno, ma per i valori in cui credo: voglio sempre dare il massimo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

