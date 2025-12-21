Guida TV Sky Cinema e NOW | Unicorni Domenica 21 Dicembre 2025
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per domenica 21 dicembre 2025, con un programma ricco di film per tutti i gusti. Dalle prime visioni alle pellicole cult, si alternano generi come fantasy, thriller e commedie, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento. Scopri quali film vedere e pianifica la tua serata con calma e senza fretta. Guida TV Sky Cinema e NOW: Unicorni, Domenica 21 Dicembre 2025.
Prime visioni e cult: da Unicorni a Harry Potter, epica e grandi storie Una serata-evento tra cinema d’autore, fantasy leggendario thriller iconici e commedie senza tempo in onda sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW.. Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta Unicorni, un film che affronta con delicatezza e intelligenza i temi dell'identità, della libertà e delle contraddizioni dell'essere genitori oggi. 🔗 Leggi su Digital-news.it
