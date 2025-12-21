GUIDA TV 21 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:05 L'Eredità: Gran Galà Telethon Telethon Show Game Show Carity Show Rai2 21:00 22:45 Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni La Nuova DS Film Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:33 01:00 Zona Bianca new West Side Story Talk Show Film Canale 5 21:50 01:05 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing Game Show Talk Show Italia 1 21:40 00:40 Zelig On Amici come Noi Show Film La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare Barbero Risponde Doc.

