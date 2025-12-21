Guida pratica su come abbinare il cappotto lungo dall’ufficio al tempo libero tra layering intelligenti e giochi di volumi

I l cappotto si allunga e diventa dichiarazione di stile. Ma come abbinare il cappotto lungo per evitare che la sua imponenza prenda il sopravvento sull’outfit? Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. In tweed multicolore con mini dress Il cappotto extra long in tweed multicolore è abbinato a un mini dress scintillante, stivali alti e calze collant. Tocco finale: mix & match di collane. Leggi anche › Lunghezza mezza bellezza: come abbinare i cappotti extra long dell’Inverno 20252026 Layering ton sur ton Un layering ton sur ton in diverse gradazioni di grigio. Il cappotto, dalle spalle ampie, attutisce il volume del maglione oversize e dei jeans wide leg, con ballerine e borsa intrecciata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

