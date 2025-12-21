Guida antropologica leggera per sopravvivere alla depressione natalizia in 7 mosse

La stagione natalizia, pur portando con sé tradizioni e convivialità, può anche risultare fonte di disagio e ansia. Questa guida antropologica leggera offre sette semplici strategie per affrontare la «depressione natalizia» e ristabilire un equilibrio interiore. Quando la stagione delle feste genera stress, può essere l'occasione buona per riscoprire il piacere e la serenità del nostro ambiente «nido».

Quando la stagione delle feste genera stress, può essere l'occasione buona per riscoprire il piacere e la serenità del nostro ambiente «nido». Ecco come farlo, con un tocco di ironia, con i suggerimenti dell'antropologa Marta Villa.

