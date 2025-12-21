La donna Capricorno si distingue per il suo carattere equilibrato e deciso. Razionale e brillante, combina una forte determinazione con un senso pratico innato. La sua bellezza sobria e raffinata riflette la sua personalità, fatta di costanza e maturità. Conoscere l’identikit di questa donna permette di apprezzarne appieno le sfumature e i tratti distintivi. Guida all’identikit beauty di una donna Capricorno: razionale ma brillante.

Oggi, 22 dicembre, è arrivato il momento della donna Capricorno. Un femminile che porta nella sua bellezza la stessa eleganza discreta e la determinazione che la caratterizza da sempre. Non è una persona attratta dalle mode effimere o dall’eccesso: ciò che cerca è praticità e semplicità. Sì, anche nel beauty. È una donna che riconosce il valore del tempo, che fa attenzione ai prodotti di qualità e ai rituali che possono valorizzare la sua pelle, il suo trucco e i suoi capelli. La sua routine beauty? Studiata, funzionale e sofisticata allo stesso tempo. Osservare le scelte in fatto di make-up, capelli, manicure e profumi permette di comprendere quanto la sua identità caratteriale, sotto l’influenza degli astri, sia perfettamente intrecciata con la sua estetica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

