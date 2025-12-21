Guendouzi spiazza tutti in diretta dopo una semplice domanda | No non me ne frega un ca**o
Guendouzi vince il premio come miglior giocatore della partita, ma per il centrocampista della Lazio non è rilevante: "No, non mi frega un ca**o di questo trofeo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
