In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana il Corpo Guardie di Città, in collaborazione con l’I.P.A. (il Comitato esecutivo locali dell’International Police Association), ha confermato il suo impegno per l’ambiente e la solidarietà umana attraverso una significativa iniziativa: la piantumazione di due lecci nel giardino della propria sede. Questo gesto simbolico unisce sostenibilità ambientale e solidarietà, sottolineando non solo l’impegno ecologico dell’Istituto di vigilanza, ma anche il forte messaggio di resilienza e speranza che la piantumazione degli alberi rappresenta per il futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardie di Città: piantati due lecci: "Piccoli gesti, un grande impatto"

