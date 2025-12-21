Guardie di Città | piantati due lecci | Piccoli gesti un grande impatto
In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana, il Corpo Guardie di Città, in collaborazione con l’Istituto, ha deciso di piantare due lecci come simbolo di impegno e comunità. Questo gesto semplice ma significativo evidenzia l’importanza di piccoli atti quotidiani per un cambiamento duraturo. Guardie di Città: piantati due lecci:
In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana il Corpo Guardie di Città, in collaborazione con l’I.P.A. (il Comitato esecutivo locali dell’International Police Association), ha confermato il suo impegno per l’ambiente e la solidarietà umana attraverso una significativa iniziativa: la piantumazione di due lecci nel giardino della propria sede. Questo gesto simbolico unisce sostenibilità ambientale e solidarietà, sottolineando non solo l’impegno ecologico dell’Istituto di vigilanza, ma anche il forte messaggio di resilienza e speranza che la piantumazione degli alberi rappresenta per il futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Aversa, piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi: l’iniziativa di Unicef e del “Cimarosa”
Leggi anche: Bastano piccoli gesti per tagliare sprechi e risparmiare energia. Ecco la checklist
Guardie di Città: piantati due lecci: "Piccoli gesti, un grande impatto" - In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana il Corpo Guardie di Città, in collaborazione con l’I. lanazione.it
Sabato 20 dicembre, dalle 18, il Salone delle Guardie del Palazzo Ducale apre le sue porte per un momento speciale dedicato alla città. Un pomeriggio per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e vivere l’atmosfera delle feste con: il concerto natalizio dei @bifolk_ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.