Guardia medica feste a rischio a Genova I sindacati | Troppi turni senza copertura Nicolò | Contiamo sugli ambulatori

La situazione della Guardia medica a Genova si presenta da tempo critica, con carenze di personale e turni insufficienti. I sindacati evidenziano un peggioramento della condizione, che potrebbe portare a tempi di attesa più lunghi per i cittadini, anche per visite a domicilio. La situazione richiede attenzione e interventi per garantire un servizio adeguato. Guardando avanti, si spera in soluzioni che migliorino la copertura e l’efficienza del servizio.

Situazione critica da anni per il servizio di Guardia medica a Genova. Allarme dei sindacati: "Ora è più grave, i genovesi dovranno aspettare anche una giornata per la visita a domicilio". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Guardia medica, feste a rischio a Genova. I sindacati: "Troppi turni senza copertura". Nicolò: "Contiamo sugli ambulatori"

Scatta l’allarme dei medici nel Foggiano: “Assistenza territoriale a rischio durante le feste” - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, e in concomitanza con l’aumento dei contagi da influenza stagionale, il sistema di assistenza sanitaria ... immediato.net

Primiani(M5S) su Guardie mediche nelle festività natalizie “Ho chiesto ad Asrem la continuità dell’assistenza in un periodo così delicato”. - CAMPOBASSO – “Emergenza Guardie mediche le criticità nelle feste natalizie mettono a rischio la salute dei cittadini”. molisenetwork.net

Servizio di Guardia Medica Turistica attivo dal 22 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 - facebook.com facebook

