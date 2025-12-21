Foiano della Chiana si distingue nuovamente nel panorama culinario italiano grazie a Andrea Sonnati, conosciuto come

FOIANO DELLA CHIANA Foiano della Chiana entra ufficialmente nella cucina di MasterChef Italia. A portare il nome del paese sul più celebre palco televisivo dedicato alla cucina è Andrea Sonnati, per tutti " Piponzio ", uno dei venti concorrenti ammessi alla nuova edizione del programma targato Sky. Un esordio convincente, il suo, che non è passato inosservato. Durante le selezioni Andrea ha saputo conquistare i giudici con una proposta capace di unire tecnica, gusto e personalità, ottenendo quattro sì e strappando anche un apprezzamento convinto ad Antonino Cannavacciuolo. Un risultato che ha sancito ufficialmente l’ingresso nella Masterclass e acceso l’entusiasmo attorno al concorrente toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grembiule bianco per "Piponzio". Da Foiano alla sfida di MasterChef

