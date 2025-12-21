Greci su Repubblica perché l’Italia conviene

Antenna Group, attualmente in trattativa per l’acquisto dei giornali di Elkann (Gedi), ha annunciato l’intenzione di investire duramente nel nostro Paese. La società sottolinea come l’Italia rappresenti uno dei pochi Stati in cui la stabilità politica e le prospettive di crescita siano favorevoli. Greci su Repubblica perché l’Italia conviene.

Antenna Group, in trattativa per rilevare i giornali di Elkann (Gedi), annuncia che investirà a lungo nel nostro Paese: «È uno dei pochi Stati che offre stabilità politica e prospettive di crescita». Ma l'universo di sinistra vuole farla scappare. Succede anche questo, nel grande teatro dell'informazione italiana: arrivano i greci e spiegano con serietà, pacatezza e persino una certa eleganza perché investire in Italia è una buona idea. Comprano (o trattano per comprare) Repubblica, cioè il cuore simbolico dell'impero Gedi di John Elkann, e dicono che lo fanno perché l'Italia è un Paese stabile, con prospettive di crescita e un giornalismo di qualità.

