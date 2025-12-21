Grave lutto per George Clooney | è morta la sorella Ada

George Clooney piange la scomparsa della sorella maggiore Adelia, detta Ada, venuta a mancare all’età di 65 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. La notizia è stata confermata da People, al quale l’attore ha affidato un ricordo intenso e carico di affetto: " Mia sorella Ada è stata la mia eroina. Ha affrontato la malattia con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così forte. Amal e io sentiremo terribilmente la sua mancanza ". Ada Zeidler si è spenta nella notte del 19 dicembre in una struttura sanitaria del Kentucky, circondata dalle persone che amava. Una battaglia affrontata con dignità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grave lutto per George Clooney: è morta la sorella Ada Leggi anche: George Clooney, grave lutto: è morta sua sorella Ada Leggi anche: Lutto per George Clooney, è morta la sorella Ada Zeidler: aveva 65 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Grave lutto per George Clooney, muore la sorella Ada: Lei era la mia eronia. Se n'è andata circondata dall'amore; Clooney in lutto, la sorella Ada è morta di cancro: «È stata il mio eroe»; The Flash, la spiegazione del finale: dall'accettazione del lutto all'importanza nell'universo DC; Andrea Delogu vince Ballando con le stelle: l'ingresso dopo l'addio a Luigi Bruno, la storia con Nikita Perotti, l'abbandono per la.... Grave lutto per George Clooney: è morta la sorella Ada - L’attore la ricorda come “un’eroina” per il coraggio con cui ha affrontato il cancro. ilgiornale.it

Lutto per George Clooney, è morta la sorella Ada Zeidler: aveva 65 anni - Si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista "People". msn.com

George Clooney in lutto: è morta la sorella Adelia “Ada” Zeidler, aveva 65 anni - A confermare la scomparsa è stato lo stesso attore in una dichiarazione a People, ricordandone il coraggio e l’ironia con cu ... tg24.sky.it

George Clooney, morta la sorella maggiore Ada Zeidler: aveva 65 anni. Il dolore dell'attore

