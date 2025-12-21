Grande partecipazione al Christmas Lab del Cif Aiello

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto il secondo Christmas Lab organizzato dal Cif Aiello, con una buona partecipazione di bambini e famiglie. I piccoli hanno avuto l'opportunità di imparare a realizzare decorazioni natalizie, sotto la guida di Gianna, Elisa e Pellegrina. Un momento di convivialità e creatività per tutta la comunità.

