Grande Fratello Gene Gnocchi su Simona Ventura | Mi mette tristezza vederla lì

Gene Gnocchi ha espresso, attraverso alcune dichiarazioni, un sentimento di tristezza nel vedere Simona Ventura partecipare al Grande Fratello. Le sue parole sono state riprese rapidamente online, suscitando reazioni e discussioni tra il pubblico.

Le parole di Gene Gnocchi su Simona Ventura hanno fatto il giro del web, sollevando un polverone di discussioni. I l comico, storico amico e collega della conduttrice, non ha usato mezzi termini per commentare l’esperienza televisiva della Tigre di Chivasso alla guida del reality più longevo della televisione italiana. Una dichiarazione che suona come un atto d’amore, ma anche come una critica feroce al sistema televisivo contemporaneo. Nell’intervista rilasciata al podcast Lo sgabuzzino di Youtube condotto da Riccardo Bocca, Gnocchi ha espresso tutto il suo rammarico per vedere un’artista del calibro di Simona Ventura impegnata in un format che, a suo avviso, non le rende giustizia. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Grande Fratello, Gene Gnocchi su Simona Ventura: “Mi mette tristezza vederla lì” Leggi anche: Gene Gnocchi su Simona Ventura: "Che tristezza vederla al Grande Fratello con gente che fa finta di litigare" Leggi anche: Grande Fratello, Simona Ventura mette alle strette il concorrente: «Lì c’è la porta rossa, esci!» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gene Gnocchi su Simona Ventura: Che tristezza vederla al Grande Fratello con gente che fa finta di litigare; Gene Gnocchi: «Simona Ventura al Grande Fratello mi mette tristezza. Non è acculturata ma è brava, non aveva bisogno di un programma...; Finale Grande Fratello e Simona Ventura, critiche inattese da Gene Gnocchi: Tristezza; Simona Ventura nel mirino: Non è acculturata, vederla al Grande Fratello fa tristezza. Gene Gnocchi affonda Simona Ventura al Grande Fratello: “Non è acculturata e mi mette tristezza” - Alla vigilia dell’addio di Simona Ventura al Grande Fratello, Gene Gnocchi rompe il silenzio e commenta senza sconti la sua esperienza televisiva. msn.com

Gene Gnocchi: «Simona Ventura al Grande Fratello mi mette tristezza. Non è acculturata ma è brava, non aveva bisogno di un programma dove fingono di litigare» - Simona Ventura chiuderà oggi, 18 dicembre, la sua avventura alla conduzione del Grande Fratello. msn.com

Gene Gnocchi su Simona Ventura: "Che tristezza vederla al Grande Fratello con gente che fa finta di litigare" - A poche ore dalla finale del Grande Fratello, arriva un'amara considerazione di Gene Gnocchi sul ruolo dell'amica Simona Ventura che quest'anno, per la prima volta, ha condotto il reality di Canale 5. today.it

