Gran Turismo 7 continua a sorprendere industria e pubblico. A distanza di anni dal lancio, il simulatore di guida firmato Polyphony Digital sta infatti registrando numeri molto alti, con la stessa Sony che si dice stupita da un fenomeno che non aveva mai sperimentato prima con la serie. Un successo che non solo resiste al tempo, ma cresce. Durante un’intervista rilasciata a GTPlanet in occasione delle Gran Turismo World Series 2025 World Finals a Fukuoka, il producer Kazunori Yamauchi ha rivelato che Gran Turismo 7 mantiene una media di oltre due milioni di giocatori attivi ogni mese, con un flusso di nuovi utenti ancora in aumento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gran Turismo 7 ha 2 milioni di utenti mensili: Sony è stupita del successo del gioco

