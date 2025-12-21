Goodbye June recensione | la prima di Kate Winslet? Un film dal cuore grande

Ironia, emozioni e la potenza della normalità: l'attrice debutta alla regia con un film delicato e intimo, sorretto da un cast eccezionale. Su tutti Timothy Spall (da Oscar). In streaming su Netflix dal 24 dicembre. La bellezza delle cose semplici, filtrate da una luce a metà che irradia una stanza d'ospedale addobbata per Natale. La tv accesa, un mazzo di fiori, la parole crociate. Il tempo scorre inesorabile, pur sembrando immobile. Anche l'attesa tragica diventa routine. Goodbye June, esordio alla regia di Kate Winslet, è un film pieno di cuore. Le facce giuste, il tono giusto. La delicatezza narrativa che (ri)parte - finalmente! - dalla normalità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Per debuttare dietro la macchina da presa con Goodbye June ha scelto la sceneggiatura del suo secondogenito Joe, ispirata alla morte della nonna. «Mi ha fatto capire quante cose mi sono persa dei miei genitori». Intervista - facebook.com facebook