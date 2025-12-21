Gol Solet che perla dell’obiettivo dell’Inter! La sua rete in Fiorentina Udinese

di Giuseppe Colicchia Gol Solet, che perla dell’obiettivo dell’Inter! Sua la rete della bandiera per i friulani in Fiorentina Udinese: i nerazzurri osservano. Gli occhi del mercato non riposano mai. Sugli spalti dello stadio Franchi, in occasione della sfida di campionato tra Fiorentina e Udinese, la presenza degli emissari dell’ Inter non è passata inosservata. La missione degli scout nerazzurri aveva un duplice obiettivo, chiaro e definito: monitorare la prestazione di Dodo, l’esplosivo laterale brasiliano della Viola schierato titolare e candidato per la fascia destra, e valutare da vicino i progressi di Oumar Solet. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ecco le probabili formazioni attese al fischio d'inizio per la sfida delle 15:00 al Bluenergy Stadium: Udinese (3-5-2) Portiere: Okoye Difensori: Kristensen, Kabasele, Solet Centrocampisti: Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto Attaccan - facebook.com facebook