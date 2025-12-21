Dopo la delusione per l’errore in discesa che le aveva negato una vittoria già assaporata, Sofia Goggia ha risposto nel modo migliore possibile. Sulla pista Oreiller-Killy ha messo in scena un superG di grande solidità e determinazione, conquistando il primo successo stagionale e rilanciando con forza la sua stagione. Una prova costruita con intelligenza, margine e controllo, in una gara resa complessa dal vento e da continue interruzioni. Alle sue spalle si è piazzata la neozelandese Alice Robinson, mentre il terzo posto è andato a Lindsey Vonn, davanti a Elena Curtoni. Il pubblico ha assistito a una competizione nervosa e spezzettata, ma Goggia è riuscita a fare la differenza sin dalla parte alta del tracciato, imponendo un ritmo che nessuna è riuscita davvero a scalfire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Goggia si prende la rivincita: superG perfetto e primo trionfo della stagione

Leggi anche: Sofia Goggia è strepitosa: l’azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci

Leggi anche: Sci, superG Val d'Isére: trionfo Goggia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Secondo podio per Goggia: in super G arriva un altro terzo posto; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming; Scandicci si prende la rivincita sul Conegliano: è campione del mondo; Discesa: Vonn si arrende ad Aicher, primo podio per Goggia.

Sofia Goggia è strepitosa: l’azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci - Per la sciatrice azzurra si tratta della prima vittoria stagionale. fanpage.it