Goggia si prende la rivincita | superG perfetto e primo trionfo della stagione
Dopo la delusione per l’errore in discesa che le aveva negato una vittoria già assaporata, Sofia Goggia ha risposto nel modo migliore possibile. Sulla pista Oreiller-Killy ha messo in scena un superG di grande solidità e determinazione, conquistando il primo successo stagionale e rilanciando con forza la sua stagione. Una prova costruita con intelligenza, margine e controllo, in una gara resa complessa dal vento e da continue interruzioni. Alle sue spalle si è piazzata la neozelandese Alice Robinson, mentre il terzo posto è andato a Lindsey Vonn, davanti a Elena Curtoni. Il pubblico ha assistito a una competizione nervosa e spezzettata, ma Goggia è riuscita a fare la differenza sin dalla parte alta del tracciato, imponendo un ritmo che nessuna è riuscita davvero a scalfire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
