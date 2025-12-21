Goggia il trionfo in SuperG e il messaggio di Gasperini
AGI - Sofia Goggia torna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il supergigante della Val d'Isère. Per Goggia, quella ottenuta sulla pista 'Oreiller-Killy' è la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio. La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d'Ampezzo. 'Sofi' aveva vinto l'ultima volta in superG il 15 dicembre dello scorso anno a Beaver Creek. La portacolori delle Fiamme Gialle, che ha fatto la differenza nel secondo tratto del tracciato francese, ha tagliato il traguardo in 1'20"24. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Sofia Goggia firma il primo trionfo della stagione: vince il SuperG in Val d’Isere | VIDEO
Leggi anche: Sci, superG Val d'Isére: trionfo Goggia
Sofia Goggia prima in Val d'Isere in super G · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi; SuperG di St. Moritz: Goggia terza davanti a Vonn. Primo trionfo per Robinson, Shiffrin fuori; Goggia terza in SuperG a St.Moritz. Robinson vince e incanta; SuperG: Goggia 3° davanti a Vonn, trionfo per Robinson.
Goggia infinita: trionfa nel SuperG in Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn! Curtoni 4ª - La campionessa dopo il successo ha detto: "Ero molto arrabbiata per l'errore fatto in discesa, ho buttato via un'occasione enorme" ... tuttosport.com
Sofia Goggia trionfa in SuperG davanti a Robinson e Vonn - L'Azzurra si riscatta dopo la deludente discesa di sabato in Val d'Isere tornando a vincere in Coppa del Mondo ... sportal.it
Sofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice: “Mi ha dato una lezione” - Come Sofia Goggia è tornata alla vittoria nel superG di Val d'Isere battendo Alice Robinson e Lindsey Vonn, conquistando il suo 27° successo in Coppa del Mondo. ilfattoquotidiano.it
Splendida Goggia nel SuperG in Val d’Isère: prima vittoria stagionale e trionfo n. 27! Sul podio Robinson e Vonn, quarta Curtoni facebook
IMPRENDIBILE Il trionfo nel superG francese è l’ennesima dimostrazione del talento di Goggia! 65 podi in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino. 21 nella specialità, il secondo della stagione dopo il terzo posto di St. Moritz. 27 vittori x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.