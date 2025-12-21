goggia il trionfo in superg e il messaggio di gasperini

AGI - Sofia Goggia torna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il supergigante della Val d'Isère. Per Goggia, quella ottenuta sulla pista 'Oreiller-Killy' è la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio. La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d'Ampezzo. 'Sofi' aveva vinto l'ultima volta in superG il 15 dicembre dello scorso anno a Beaver Creek. La portacolori delle Fiamme Gialle, che ha fatto la differenza nel secondo tratto del tracciato francese, ha tagliato il traguardo in 1'20"24. 🔗 Leggi su Agi.it

