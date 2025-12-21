Goggia conquista il SuperG di Val d' Isere Bella vittoria

L'azzurra centra sulle nevi francesi il suo primo successo stagionale, il 27esimo in Coppa del Mondo VAL D'ISERE (FRANCIA) - Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 20252026. La fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle ferma il cron. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Hütter si prende la discesa in Val d’Isere, bene Pirovano 5/a, errore per Goggia, 8/a davanti a Nicol Delago; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 femminile, ancora discesa e super G in Val d’Isère: programma, italiane convocate e dove vedere le gare in diretta; Huetter vince la discesa, 3^ Vonn. Goggia 8^; Goggia terza in superG a St.Moritz: “Ho margini allucinanti, ora Val d'Isére”.

