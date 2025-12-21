L’amministrazione Trump ha stanziato 1,6 milioni di dollari per finanziare uno studio sulla vaccinazione neonatale contro l’ epatite B. La ricerca verrà svolta in Guinea-Bissau, un paese in cui un adulto su cinque è costretto a vivere con il virus. Un’operazione che i ricercatori hanno definito “altamente immorale” ed “estremamente rischiosa”. Alto rischio per la salute dei bambini. Il finanziamento è arrivato dopo la rimozione, da parte del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), della raccomandazione universale del vaccino anti-epatite B per i neonati negli Stati Uniti. La decisione riflette l’influenza di Robert F. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti finanziano un studio contro l’epatite B in Guinea-Bissau. Una ricerca “altamente immorale”

Leggi anche: Nasce la borsa di studio “Renato Ugo” promossa dalla Fondazione Dompé per la ricerca negli Stati Uniti

Leggi anche: Golpe in Guinea-Bissau, arrestato il presidente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

quintuplicati i brevetti ue sulle tecnologie quantistiche, ma il mercato è lento: lo studio di epo e ocse; 'Minds without borders': assegnate borse di studio per tirocini negli Stati Uniti per 13 giovani casertani; Salute mentale dei bambini: disturbi comportamentali in aumento, raddoppiata la spesa per le famiglie; La politica statunitense costringe i bambini alla schiavitù moderna.

Sempre più giovani hanno problemi di memoria, lo studio negli Stati Uniti: “Colpito un under 40 su dieci” - Negli ultimi decenni il numero di giovani adulti con problemi di memoria o di concentrazione è quasi raddoppiato, rendendo le disabilità cognitive la disabilità più comune nella popolazione under 40. fanpage.it

Nasce la borsa di studio “Renato Ugo” promossa dalla Fondazione Dompé per la ricerca negli Stati Uniti - Una borsa annuale del valore di 75mila dollari per sostenere giovani talenti impegnati in percorsi di alta formazione nel campo della Chimica Milano – Si rafforza l’impegno della Fondazione Dompé a ... ilgiorno.it

Primo studio clinico sui trapianti di rene di maiale nell'uomo al via negli Stati Uniti - Xenotrapianti da animale a essere umano: il piccolo studio clinico è l'ultimo passo nella ricerca di trapianti da animale a essere umano Al via la prima sperimentazione clinica per verificare se il ... it.euronews.com

Il 47° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è un’anomalia o l'apice di una lunga storia In questa puntata di Macro ricostruiamo le radici profonde della destra americana contemporanea per capire l’Amministrazione Trump di oggi. Trump infatti può e - facebook.com facebook

Venezuela, gli Stati Uniti sequestrano un'altra petroliera - video x.com