Gli orari della metro e dei bus Atm a Milano per Natale Capodanno e l' Epifania
L'Azienda trasporti milanesi, Atm, ha pubblicato un ampio elenco degli orari dei mezzi (metro, bus e tram) e dei servizi previsti per Natale, Capodanno e l'Epifania. Gli orari Atm per Natale 2025Il giorno di Natale i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19.30. Trovate le prime e ultime partenze di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
NATALE CAPODANNO EPIFANIA ORARI E BUONE FESTE ORARI METROPOLITANE · 22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre e 2, 5 gennaio: tutte le linee seguono l'orario del sabato. · 25 dicembre: servizio dalle 7:00 alle 19:30. · 26, 27 dicembre - facebook.com facebook
