Gli F-16 ucraini diventano cacciatori di droni | come funziona il sistema coi razzi APKWS

L’Ucraina ha aggiornato i propri F-16 con un sistema che consente di utilizzare razzi da 70 mm guidati laser, denominato APKWS II. Questa innovazione permette ai velivoli di intervenire con maggiore precisione contro bersagli di piccole dimensioni, come i droni. Gli F-16 ucraini diventano così “cacciatori di droni”: come funziona il sistema coi razzi APKWS.

L’Ucraina ha introdotto una nuova capacità operativa nei suoi F-16, integrando razzi da 70 mm guidati tramite il sistema laser APKWS II. Questa novità rappresenta un importante progresso nella difesa dello spazio aereo nazionale, offrendo una risposta efficace contro i droni e i missili da crociera russi. La soluzione coniuga precisione, rapidità di impiego e costi contenuti, inserendosi in una strategia più ampia volta a ridurre la dipendenza da munizioni aria-aria tradizionali, costose e limitate in numero. Le prime immagini dei caccia con la nuova configurazione suggeriscono che l’Ucraina stia già sperimentando una difesa aerea “intelligente” e scalabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

