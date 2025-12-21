Gli avvocati della famiglia nel bosco Femminella e Solinas | Perplessi dalle parole dell' associazione magistrati

"Restiamo perplessi dinanzi all'intervento della Anm Abruzzo". Sono le parole, riportate dall'agenzia Ansa, degli avvocati della "famiglia nel bosco", Marco Femminella e Danila Solinas. Il riferimento è alla solidarietà espressa dall'associazione nazionale magistrati, nei confronti dei colleghi.

Famiglia nel bosco, parla l’avvocato Femminella: "Troppe notizie sbagliate anche da figure istituzionali" [VIDEO] - L'avvocato della famiglia che vive nel bosco di Palmoli intervistato da 'Storie italiane' su Rai1 giovedì 18 dicembre ... chietitoday.it

Palmoli, Famiglia nel bosco: l’avvocato denuncia notizie fuorvianti da figure istituzionali e auspica risoluzione entro Natale - La famiglia nel bosco di Palmoli, protagonista di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, è stata al centro di recenti dichiarazioni dell’avvocato Marco Femminella, intervenuto ai microfoni di ... abruzzonews24.com

Famiglia del bosco, l’avvocato rimette il mandato: le motivazioni

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, i bimbi resteranno nella casa famiglia - facebook.com facebook

