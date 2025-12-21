Gli asset congelati utili a negoziare

Gli asset congelati rappresentano una risorsa importante nel contesto delle negoziazioni internazionali. Pur essendo immobilizzati, queste riserve restano accessibili e possono essere utilizzate come leva di pressione. La strategia mira a rafforzare la posizione di negoziazione, con l’obiettivo di contenere le azioni di Putin e prevenire un suo tracollo, che potrebbe comportare rischi anche per noi. Gli asset congelati utili a negoziare.

Le riserve, immobilizzate ma ancora disponibili, sono una leva per avere peso al tavolo. Scopo finale della strategia: contenere Putin evitandone il tracollo, per noi rischioso. L'impiego dei beni finanziari sovrani della Russia giacenti nell'Ue (circa 210 miliardi di euro) per un sostegno diretto alle spese difensive dell'Ucraina sarebbe stata una strategia sbagliata e controproducente per gli europei. Invece la decisione di prestare 90 miliardi di euro a Kiev ricavati da debito comune europeo, non toccando per il momento i beni russi pur restando questi non utilizzabili da Mosca, è stata una decisione realistica.

