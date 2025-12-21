Giustizia via al comitato del No E spunta la raccolta delle firme

È stato costituito un nuovo comitato di cittadini per il No al referendum sulla giustizia, a seguito di quello promosso dall’Associazione nazionale magistrati. La creazione di questo organismo mira a promuovere un dibattito informato e a raccogliere firme per sostenere la posizione contraria alla riforma. La mobilitazione della società civile si concretizza attraverso questa iniziativa, che mira a coinvolgere gli italiani nel processo decisionale. Giustizia, via al comitato del No. E spunta la raccolta delle firme.

È ufficialmente nato il comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia, il secondo dopo quello dell’Associazione nazionale magistrati. Presentato ieri, la formazione è presieduta da . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Giustizia, via al comitato del No. E spunta la raccolta delle firme Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia, Grosso presidente del Comitato del No. Da lunedì la raccolta firme della maggioranza Leggi anche: "No ai Voli commerciali a Bresso". Il comitato lancia la raccolta firme Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L' nel Comitato per il NO al referendum sulla giustizia; Giustizia: 20 dicembre conferenza stampa presentazione Comitato società civile per NO referendum Costituzionale; Nasce il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia; Referendum, ecco il mini comitato delle firme. Nasce il Comitato della società civile per il No alla riforma della giustizia. La Cgil tra i promotori. Ferrari: ci impegneremo con tutte le nostre forze, come nel 2016 contro ... - È l’appello che Benedetta Tobagi rivolge agli italiani che saranno chiamati a votare per il ... ildiariodellavoro.it

Riforma della giustizia, a Palermo nasce il Comitato per il No - PALERMO – L’assemblea costituente del Comitato referendario palermitano per il No al referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà domani, martedì 16 dicembre, alle ore 17, nell’istituto Pedro ... livesicilia.it

Riforma giustizia, presentato il Comitato del No della Liguria e Massa - Davanti alle foto dei magistrati uccisi dal terrorismo esposte nella mostra Le Rose spezzate, nella sede dell'associazione nazionale dei magistrati nel tribunale di Genova, è stato presentato il Comit ... primocanale.it

Presentato oggi a Roma, nel corso di una conferenza stampa il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale” sui temi della giustizia https://www.cgil.it/ufficio-stampa/giustizia-nasce-il-comitato-societa-civile-per-il-no-al-referendum-costituz - facebook.com facebook

Riforma giustizia: nasce 'Chi Accusa Non Giudica', il Comitato per il giusto processo x.com

