Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Comunque Alemanno è da quasi un anno in galera e sembra tutto normale. Troppo silenzio attorno a un caso che è clamoroso. Non ha rubato, picchiato, ammazzato. Quanti delinquenti veri vengono lasciati ai domiciliari? Ma davvero è giusto scontare una reclusione che solo chi è fazioso può giudicare meritata? Mi aspetto che finalmente si elevino voci serie per la sua liberazione, a partire dal Colle". Lo scrive sui social Francesco Storace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Storace, 'Alemanno in galera da quasi un anno e sembra tutto normale'

Leggi anche: Spiagge da sogno ed estate quasi tutto l’anno: il paradiso a due passi dall’Italia

Leggi anche: Il sistema solare sembra muoversi molto più velocemente del previsto, ed è una scoperta che cambierebbe (quasi) tutto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gianni Alemanno, l'evento di solidarietà a Rieti. Storace: "Non c'è giustizia senza umanità" - "Non c’è giustizia senza umanità: ritroviamoci per dire basta ad un trattamento carcerario che ha dell’incredibile. iltempo.it

Alemanno, lettera dal carcere con il detenuto Fabio Falbo: «Il ministro Nordio combatta il sovraffollamento» - appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio, inviata anche al Corriere, Gianni Alemanno e il detenuto di lungo corso Fabio Falbo (oggi laureato in giurisprudenza)si rivolgono alle ... roma.corriere.it

De Raho e la giustizia secondo il governo Meloni - facebook.com facebook

E mercoledì #Salvini torna a processo in #Cassazione per aver fatto il suo dovere a difesa dei confini nazionali. Solo in Italia rispettare gli impegni presi con gli elettori si trasforma in reato #giustizia… x.com