Giulia Salemi è incinta del secondo figlio? Spunta una nuova indiscrezione
Giulia Salemi e la domanda che ritorna: è incinta del secondo figlio? Emerge una nuova indiscrezione. Ci sono personaggi pubblici che, anche nel silenzio, fanno rumore. Giulia Salemi è uno di questi. Da quando è diventata mamma, ogni sua apparizione, ogni storia su Instagram, ogni scelta di stile viene letta come un indizio. E così, puntuale, è tornata la domanda che accompagna molte donne famose dopo una maternità: è incinta del secondo figlio? La risposta, almeno per ora, è semplice quanto poco rumorosa: no, non ci sono conferme. Leggi anche Il 2026 sarà l’anno dei “sì”: tutte le coppie VIP che convoleranno a nozze Giulia Salemi sta vivendo una fase nuova della sua vita, intensa e trasformativa. 🔗 Leggi su 361magazine.com
