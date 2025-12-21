Giudice Sportivo | il caso insulti durante Milan-Napoli Offese a Oriali Allegri evita lo stop | multa di 10mila euro

Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10.000 euro senza applicare squalifiche in seguito agli insulti avvenuti durante Milan-Napoli, semifinale di Supercoppa. L’episodio ha coinvolto Gabriele Oriali e, in parte, Massimiliano Allegri, in un contesto caratterizzato da tensioni e comportamenti discutibili. La decisione riflette l’intento di sanzionare i comportamenti irrispettosi senza ricorrere a provvedimenti più severi.

Ammenda di diecimila euro. Ma niente squalifica. Così si è espresso il giudice sportivo dopo il far west d’Arabia, durante la semifinale di Supercoppa vinta dal Napoli contro il Milan, tra Massimiliano Allegri (nella foto) e Gabriele Oriali. Il tecnico rossonero è stato sanzionato "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria - recita il comunicato - al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Tra gli insulti ci sarebbero state frasi come "siediti cog. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

