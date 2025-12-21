Giubileo dei Detenuti | Papa Leone XIV chiede amnistia e condono assenti i vertici del Ministero della Giustizia
Durante il Giubileo dei Detenuti a Rebibbia, Papa Leone XIV ha rivolto un appello ai vertici del governo italiano, chiedendo l’adozione di misure come amnistie o condoni per le persone detenute. L’intervento si inserisce in un momento di riflessione sulla tutela della dignità e sulla possibilità di percorsi di rieducazione. La richiesta resta in attesa di riscontro da parte delle istituzioni.
Durante la celebrazione del Giubileo dei Detenuti a Rebibbia, Papa Leone XIV ha lanciato un appello ai governanti italiani affinché vengano adottate “forme di amnistia o di condono della pena” per garantire dignità e percorsi di rieducazione alle persone detenute. Il Pontefice ha sottolineato come la speranza e la dignità siano diritti fondamentali anche all’interno delle carceri, e come la cultura, la formazione e il lavoro siano strumenti essenziali per il reinserimento sociale. L’evento, che segna il 348° giorno di detenzione di alcuni carcerati, si è svolto in un contesto segnato da sovraffollamento e criticità strutturali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
