Girava in centro con un rasoio in tasca anche droga | 19enne denunciato
Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di mercoledì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina, in particolare nei.
Girava in centro con un rasoio, in tasca anche droga: 19enne denunciato - Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato, controllate 213 persone e 8 esercizi pubblici Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di ...
