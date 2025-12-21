Giovanni Frangi quel fluviale e materico calar della sera nello spazio ipogeo
Giovanni Frangi si distingue per il suo approccio attento e riflessivo alla pittura, esplorando le sfumature dell'oscurità e delle atmosfere notturne. La sua ricerca si concentra sulla capacità di rendere visibile l'invisibile, creando opere che invitano alla contemplazione e alla riflessione. Giovani Frangi, quel fluviale e materico calar della sera nello spazio ipogeo. Per molto tempo Giovanni Frangi ha cercato la via del nero, cioè di un quadro che desse forma alla d
Per molto tempo Giovanni Frangi ha cercato la via del nero, cioè di un quadro che desse forma alla densa oscurità della notte, alle sue atmosfere e vibrazioni segrete. Non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Giovanni Frangi – Mt2425 - Il risultato è una installazione pittorica di grande impatto nella quale un pavimento completamente ricoperto di tele ... exibart.com
Giovanni Frangi conquista l’edizione 2025 del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale - Il quadro più bello del 2024 è “Du côté de chez Swan” di Giovanni Frangi: lo ha decretato la giuria del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, l'appuntamento artistico giunto ... ilgiornale.it
A vent’anni dalla prima esposizione a Villa Panza, il ciclo Nobu at Elba di Giovanni Frangi torna identico e rinnovato a Palazzo Citterio: non solo un insieme di dipinti, ma una vera esperienza in cui la pittura di Giovanni Frangi coinvolge spazio, tempo, memori - facebook.com facebook
