Giovanni Di Giacomo chi è l’ex compagno di Heather Parisi padre della figlia Jacqueline Luna e perché è finita

Giovanni Di Giacomo è l’ex compagno di Heather Parisi e il padre della sua secondogenita Jacqueline Luna. La relazione con Heather Parisi si è poi conclusa senza mai arrivare al matrimonio. Giovanni Di Giacomo è un chirurgo ortopedico molto conosciuto. Specializzato in chirurgia artroscopica di spalla, gomito e ginocchio, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma 110 e lode. Oggi è il responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital di Roma e lavora come Responsabile medico atleti per l’ATP (Associazione Tennisti Professionisti), per la WTA (Women’s Tennis Association) nel corso degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

