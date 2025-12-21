Nella serata di sabato 20 dicembre, un giovane orso marsicano di età stimata tra 4 e 6 anni è stato investito e ucciso lungo la strada statale Sora-Avezzano, nei pressi dell’uscita Le Rosce, al km 27. L’incidente ha suscitato preoccupazione per la tutela di questa specie protetta e per la sicurezza sulle strade della regione.

Intorno alle 22 di sabato 20 dicembre un giovane orso marsicano, un subadulto di 4-6 anni, è stato investito e ucciso sulla strada statale Sora-Avezzano, all’altezza del km 27 e cioè nei pressi dell’uscita Le Rosce. Probabilmente è morto sul colpo per il trauma subito. A comunicarlo sulla sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Giovane orso marsicano investito e ucciso sulla statale Sora-Avezzano: aveva tra 4 e 6 anni

Leggi anche: Un altro orso marsicano morto investito, ferito il conducente dell'auto: l'incidente sulla superstrada Sora-Avezzano[FOTO]

Leggi anche: Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giovane orso marsicano investito e ucciso sulla statale Sora-Avezzano: aveva tra 4 e 6 anni; Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio; Un altro orso marsicano morto investito, ferito il conducente dell'auto: l'incidente sulla superstrada Sora-Avezzano[FOTO]; Orso investito e ucciso da un’auto: è un maschio subadulto, indagini dei Carabinieri.

Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio - Un episodio che riaccende il tema della convivenza tra fauna e strade, tra i pericoli principali per questa ... fanpage.it