Giorgio Poi | esce a sorpresa il nuovo Ep Schegge Reworks con i remix e i rework di Faccianuvola okgiorgio Contrecouer e Muddy Monk

Giorgio Poi (c) Ilaria Magliocchetti Lombi ROMA – Un regalo di Natale per i fan e per quanti hanno amato il suo ultimo album. Esce a sorpresa, sulle piattaforme digitali, ‘Schegge Reworks’, il nuovo Ep di Giorgio Poi per Bomba DischiSony Music. Per la prima volta nella storia artistica di Giorgio, due producer italiani, Faccianuovola e Okgiorgio e due stranieri, Contrecouer e Muddy Monk si sono cimentati con remix e reworks di 4 dei suoi brani estratti da Schegge, il suo ultimo album accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, e ai primi posti delle classifiche dei migliori album di fine anno dei più autorevoli magazine di settore e non. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

