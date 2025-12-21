Giorgia Meloni | Tredici anni fa nasceva FdI Oggi forza solida e centrale
AGI - "Tredici anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identita' e capace di parlare all'Italia reale". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca. Oggi Fratelli d'Italia è una forza centrale nella vita della nazione. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: “Nel silenzio generale…”. Andrea Giambruno, cosa fa oggi l’ex compagno di Giorgia Meloni
Leggi anche: La gaffe di Clemente Mimum, da quasi 20 anni direttore del Tg5: “79 anni fa nasceva Silvio Berlusconi”
Fratelli d’Italia, 13 indimenticabili anni; Il discorso di Meloni ad Atreju alla prova dei fatti; Atreju 2025, l'intervento di Giorgia Meloni in diretta | Meloni alla festa Atreju: «Lo Stato è tornato a fare lo Stato. Schlein? Chi scappa non ha contenuti»; Meloni gioca di sponda con il Belgio e scopre le carte solo a fine partita.
Amnesty International: «Dopo tre anni di governo Meloni i diritti umani sono in caduta libera» - A tre anni dall'insediamento dell'esecutivo, Amnesty International Italia denuncia un arretramento sistemico dei diritti umani: norme securitarie, repressione del dissenso, politiche migratorie illega ... vanityfair.it
Dalle riforme al rilancio dell'economia: i numeri dei tre anni di governo Meloni - Dalle riforme al rilancio dell’economia, passando per il protagonismo a livello internazionale: il governo guidato da Giorgia Meloni celebra i tre anni di lavoro con un documento che ripercorre i ... ilgiornale.it
Giorgia Meloni 'una di noi': Palazzo Chigi compra su Amazon con un budget di 135 mila euro (in tre anni) - La Presidenza del Consiglio ha inserito per la prima volta Amazon Business tra i canali ufficiali per l'approvvigionamento di beni destinati a Palazzo Chigi, affiancando i tradizionali strumenti della ... hwupgrade.it
Sarà pur vero il vecchio adagio per cui solo i cretini non cambiano mai idea. Ma nel caso di Nicolò Zanon si tratta di una rivoluzione copernicana, una conversione – diciamo così – sulla via di Giorgia Meloni: il presidente del comitato per il Sì al referendum sul facebook
Chissà quant'è contenta Giorgia Meloni di vedere che uno dei suoi alleati fa post sui social per pubblicizzare quanto spaccata sia la maggioranza: addirittura c'è un "muro" fra le diverse posizioni dei partiti della coalizione. Un tempo si diceva che i panni sporc x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.