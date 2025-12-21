Giorgia Meloni | Tredici anni fa nasceva FdI Oggi forza solida e centrale

AGI - "Tredici anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identita' e capace di parlare all'Italia reale". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca. Oggi Fratelli d'Italia è una forza centrale nella vita della nazione. 🔗 Leggi su Agi.it

