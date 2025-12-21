Ginnastica artistica 30 piacentine giovanissime in gara a Rimini | Serena Rossi sul podio del Volteggio
Nelle scorse settimane Asd Edilcoop Qt8 ha partecipato alla gara nazionale di Rimini - Ginnastica in Festa - con 30 ginnaste preadolescenti. Nei due giorni di gara hanno ottenuto risultati gratificanti tra i quali spicca per Serena Rossi il titolo di Campionessa Italiana al Volteggio. «Vorrei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Ginnastica artistica, Anthea Sisio regina del volteggio a Combs la Ville
Leggi anche: Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podio
Coppa Italia di pallavolo 2025 - 2026: programma, tabellone, calendario e dove le partite in diretta · Volley maschile.
Ginnastica artistica, 30 piacentine giovanissime in gara a Rimini: Serena Rossi sul podio del Volteggio - Nelle scorse settimane Asd Edilcoop Qt8 ha partecipato alla gara nazionale di Rimini - ilpiacenza.it
Dal 2014 il dittatore è divorziato, ma da oltre 18 anni intrattiene una relazione sentimentale solidissima con la più importante «farfalla» della ginnastica artistica russa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.