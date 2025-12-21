Ginnastica artistica 30 piacentine giovanissime in gara a Rimini | Serena Rossi sul podio del Volteggio

21 dic 2025

Nelle scorse settimane Asd Edilcoop Qt8 ha partecipato alla gara nazionale di Rimini - Ginnastica in Festa - con 30 ginnaste preadolescenti. Nei due giorni di gara hanno ottenuto risultati gratificanti tra i quali spicca per Serena Rossi il titolo di Campionessa Italiana al Volteggio. «Vorrei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

