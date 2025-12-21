Gilardino ecco le dichiarazioni del mister dopo il match Cagliari Pisa
Cagliari Pisa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gilardino nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell’allenatore Gilardino dopo quella che è stata la gara di Serie A Cagliari-Pisa. LE PAROLE – «» LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Italiano, le dichiarazioni del mister rossoblu dopo Cagliari Bologna
Leggi anche: Lecce Pisa, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Gilardino
Mister Gilardino : La Lotta Salvezza E’ Apertissima, Non Molliamo Di Un Centimetro; Serie A 2025/2026 Cagliari Pisa : La Presentazione Del Match; Cagliari-Pisa, Gilardino: Non è tutto da buttare, non sono matto. La squadra non molla; Gilardino su Tramoni: “Deve determinare, tramutare le responsabilità in energia positiva”.
Le parole del mister. "Ora lavorare e tenere fiducia alta» - Sono condivisibili le dichiarazioni di Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo la batosta subita... lanazione.it
Pisa, Gilardino dopo il ko contro il Lecce: “Squadra irriconoscibile, così siamo vulnerabili” - Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, commenta la sconfitta contro il Lecce ai microfoni di DAZN. gianlucadimarzio.com
Pisa, Gilardino sicuro: «Gara importante per la salvezza. Io ho chiesto ai ragazzi una cosa» - Pisa, Gilardino chiede più concretezza per trasformare le buone prestazioni in vittorie Il Pisa continua a lavorare per invertire la rotta e raccogliere i frutti delle prestazioni positive mostrate ne ... calcionews24.com
Le parole di Gilardino La delusione in casa Pisa https://www.calcionews24.com/gilardino-pisa-ultime-notizie-dichiarazioni-lecce/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.