Gigli aperti il 26 scoppia il caso I sindacati | sarà sciopero regionale | Le festività non sono in vendita

Il 26 dicembre si apre il dibattito sui gigli aperti, con i sindacati Filcams Cgil e UilTucs Toscana che annunciano uno sciopero regionale del settore commerciale. La questione centrale riguarda la vendita delle festività, con le organizzazioni sindacali che ribadiscono:

di Sandra Nistri "La festa non si vende". Prende le mosse da questa convinzione che diventa anche uno slogan la scelta di Filcams Cgil e UilTucs Toscana di proclamare lo sciopero del commercio a livello regionale per le giornate del 25 e 26 dicembre e del prossimo primo gennaio. Una mossa che, dichiaratamente, vuole anteporre alla logica del profitto la possibilità, per i lavoratori degli esercizi commerciali, di trascorrere le giornate festive in famiglia: "Il tempo – recita infatti una nota congiunta delle sigle sindacali - è la cosa più importante che abbiamo. Nessuno se lo può prendere. Rimanere aperti durante le festività natalizie e di fine anno è una scelta inaccettabile, che rappresenta un’offesa alla dignità del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

